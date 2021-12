Jovens convocam Greve Mundial pelo Clima nesta sexta-feira

A organização "Não Há Planeta B - Salvador" convoca a população baiana para a construção de uma Greve Mundial pelo Clima, na sexta-feira, 20, às 9h, no Campo Grande.

O evento é inspirado no movimento "Fridays Dor Future" (Sextas Pelo Futuro), idealizado pela ativista Greta Thumberg. A programação conta com uma passeata com aula pública sobre o clima e a vida. As mobilizações que vão ocorrer em diversas cidades do Brasil e do mundo, dão início a uma semana de ações climáticas.

"Atenção você que respira, você pode perder seu direito de respirar, de beber água potável, enquanto comunidades indígenas, quilombolas e periferias perdem seu direito à vida. A Amazônia pede socorro, os indígenas pedem combatividade, o povo precisa de seus territórios preservados e seus direitos garantidos", comunica a organização.

