Jovens baianas agem em defesa da água

Nágila Lima e Vanessa Souza, alunas do Instituto Federal da Bahia (Ifba), em Seabra, e da Universidade Federal do Recôncavo, em Cruz das Almas, respectivamente, realizam programação paralela pela passagem do Dia Mundial da Água, nesta terça-feira, 22. A mobilização popular acontece em quatro cidades da Chapada Diamantina e em Santo Antônio de Jesus.

Ambas foram selecionadas e representam a Bahia no Parlamento Nacional da Juventude pela Água (PNJA), que visa à preparação de jovens brasileiros para o VIII Fórum Mundial da Água, em 2018, em Brasília. A iniciativa de selecionar dois jovens de cada estado é da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH).

"Os membros (jovens parlamentares pela água) serão facilitadores na criação de parcerias para o desenvolvimento e condução de atividades no âmbito local, regional e nacional, além de atuar na formação de novas lideranças e em processos de mobilização social e educação científica e ambiental pelas águas", afirmou a conselheira da ABRH, Jussara Cabral.

Segundo ela, os selecionados devem interagir com as comunidades em que vivem para a construção das ações em seu estado. Diretor-geral do campus do Ifba em Seabra, Robson Menezes disse que iniciativas como esta valorizam o aluno pesquisador, visando à conscientização das pessoas sobre a importância da preservação dos mananciais hídricos e recuperação de áreas degradadas.

"Na Chapada Diamantina, temos sérios problemas de escassez de recursos hídricos. Existem diversos projetos em andamento na região. Todas as ações visam à um futuro com maior consciência e respeito ao meio ambiente", asseverou.

Para Nágila Lima de Assunção, 26, aluna do curso técnico subsequente de meio ambiente do Ifba-Seabra, há muito trabalho pela frente. A ação desta terça ocorrerá em Palmeiras (terra natal dela), Lençóis, Seabra e Ibicoara.

"A educação socioambiental é um instrumento primordial na promoção da mudança comportamental dos cidadãos, transformando-os em conhecedores, parceiros comprometidos e corresponsáveis pela conservação e preservação da natureza", enfatizou.

Plantio de mudas nas margens do rio Preto, em Palmeiras, é uma das ações desta terça (Foto: Walter de Carvalho l Ag. A TARDE l 22.02.08)

Estreia

Estudante de engenharia sanitária e ambiental no campus da UFRB em Cruz das Almas, Vanessa Souza de Matos, 22 anos, estreia como membro do PNJA, nesta terça, com um evento na terra natal dela, Santo Antônio de Jesus.

Também articuladora da ONG Engajamundo (da ONU) na Bahia, promoverá debate sobre recursos hídricos com foco na juventude, em rodas de conversa, produção de cartazes e apresentações artísticas em praça pública: "Vou alertar a população sobre cuidados que devemos ter com a água, que não deve ser tratada como bem comercializável, mas como um direito de todos".

Para Vanessa, a participação de jovens engajados é fundamental "para formar uma grande rede de pessoas preocupadas com a água e nossos recursos". Ela também falou da necessidade de apoio de instituições que se preocupam com o meio ambiente: "Para que todo o trabalho tenha êxito, precisamos de apoiadores que confiem no nosso potencial mobilizador e transformador".

Até 2018, ela e Nágila vão desenvolver diversos projetos articulados com outras entidades e instituições, "com a finalidade de juntar farto material para o VIII Fórum Mundial da Água, tendo por base a participação popular e o conhecimento científico".

adblock ativo