Jovem volta a ser presa em Teixeira de Freitas por ligação com o tráfico

Apontada pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, Iara Viana Coelho, de 21 anos, foi presa em flagrante com 14 quilos de maconha na manhã desta quarta-feira, 25, em Teixeira de Freitas (distante a 827 km de Salvador). Ela já havia sido presa em maio deste ano ao tentar entrar com drogas no presídio do município.

Segundo a delegada Valéria Fonseca Chaves, da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas), a prisão de Iara faz parte da operação 'Liberdade de Verdade', da Polícia Civil, que consiste em cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados ao tráfico de drogas.

Durante a ação, a polícia encontrou 14 kg de maconha embalados em tabletes na casa de Iara, situada na rua Cruz das Almas, bairro Liberdade. Também foram apreendidas no local uma balança de precisão e saquinhos plásticos – artefatos utilizados para embalagem de drogas.

Iara está em custódia na delegacia de Teixeira de Freitas e à disposição da Justiça.

adblock ativo