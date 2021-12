Jovem tem pernas esmagadas por carreta em Feira de Santana

Um jovem de 20 anos teve as pernas esmagadas por uma carreta na avenida Contorno, em Feira de Santana (a 117 km de Salvador) nesta quinta-feira, 24. De acordo com o site Acorda Cidade, Elenilson de Oliveira teria se jogado contra o veículo. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado inconsciente para o Hospital Geral Clériston Andrade.

O jovem estava acompanhado da irmã, que disse que ele sofre de depressão e por isso estava com ele no momento do acidente. Ela contou que estavam de mãos dadas, quando ele se arremessou contra a carreta.

De acordo com testemunhas, o automóvel estava em baixa velocidade no momento do acidente.

