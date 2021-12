Jovem tem mandado de prisão cumprido após briga em Micareta de Feira

Jean Oliveira dos Santos, de 23 anos, teve seu mandado de prisão cumprido, na madrugada deste domingo, 22, depois de envolver-se numa briga durante a Micareta de Feira de Santana. A decisão da Justiça é por causa de uma uma tentativa de homicídio ocorrida em 2016, na cidade de Iaçu, a 279 km de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, Jean teria brigado com um adolescente, no circuito Maneca Ferreira, e foi conduzido por policiais militares até o posto da Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI), no Colégio Estadual de Feira de Santana.

A ordem de prisão foi identificada quando investigadores consultaram o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas (Sinesp). O suspeito foi encaminhado para o Complexo de Delegacias do Sobradinho, de onde será remanejado para a cidade de Iaçu.

