Jovem suspeito participar de ação que feriu PM é preso

Um adolescente foi apreendido nesta quarta-feira, 30. Ele é suspeito de participar de uma troca de tiros que deixou um homem morto e um policial militar ferido em Arembepe, distrito de Camaraçi, na Região Metropolita de Salvador (RMS).

De acordo com a polícia, no momento da apreensão o jovem estava com um revólver calibre 38, munições e 14 pinos de cocaína. Durante ação, também foram presas Crispina Celestino da Silva, mãe do menor, e Amexandra Silveira Gomes. Com elas foram encontradas 18 pedras de crack, 15 pinos de cocaína e maconha.

Mais oito pessoas foram presas com suspeita de envolvimento com tráfico. Todas foram conduzidas para a 26ª Delegacia Territorial.

Tiroteio

De acordo com a polícia, o tiroteio entre suspeitos e policiais aconteceu na noite da última terça, 29, depois de uma denúncia sobre a presença de homens armados no Loteamento Fonte das Águas.

Agentes da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (Vila de Abrantes) estiveram no local e foram surpreendidos por dois homens armados que efetuaram diversos disparos contra a viatura.

Na troca de tiros, Mateus Borges da Cruz, de 20 anos, conhecido como Biro Biro, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, mas não resistiu.

Um dos disparos também atingiu a perna direita de um dos policiais, que não teve o nome divulgado. Ele está internado no hospital e passa bem.

Toque de recolher

Depois da morte de Biro Biro, moradores do Loteamento Fonte das Águas entraram em pânico, após um suposto toque de recolher.

Em nota, a PM negou a existência do toque de recolher na região: "disseminação de boatos que não condizem com a realidade", justificou a polícia o fato de alguns comerciantes não abrirem estabelecimentos no início da quarta-feira, 30.

A PM informou ainda que o "policiamento ostensivo transcorre normalmente e conta, ainda, com reforço de viaturas da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp RMS no bairro".

