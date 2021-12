Jovem suspeito de assaltos e tráfico é preso em Amargosa

Um homem teve mandado de prisão preventiva cumprido em Amargosa (a 242 km de Salvador), durante ações preventivas de combate ao crime nas festas juninas da cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Mateus dos Santos Menezes, 24 anos, é suspeito de assaltos, arrombamento e tráfico de drogas na região.

De acordo com a SSP, Mateus era comparsa de Leonardo Almeida de Oliveira, o “Leite Ninho”, que está custodiado no Presídio Regional de Valença. Segundo o titular da Delegacia Territorial (DT) de Amargosa, delegado Adilson Freitas, a dupla era agressiva com as vítimas. “Já torturaram psicologicamente um idoso de 70 anos, que teve a casa invadida por eles”, afirmou em nota.

Mateus já foi preso em 2015, por roubo. e também é suspeito de integrar uma quadrilha responsável por tráfico de drogas, que atuava no bairro de Alto da Bela Vista, na região. O suspeito será encaminhado para o Presídio Regional de Valença.

