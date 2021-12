Jovem sai para receber dinheiro de dívida e é encontrado morto em Pindaí

O jovem Mateus Ferreira Leão, de 18 anos, que estava desaparecido, desde a manhã de domingo, 5, foi encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira, 6. O corpo foi localizado por populares com corte no pescoço, nas proximidades de um motel, na cidade de Pindaí (a 709 km de Salvador).

Conforme as informações obtidas pelo Portal Vilson Nunes, Os familiares afirmaram que a vítima saiu de casa alegando receber um dinheiro de uma dívida com uma pessoa que não teve o nome divulgado.

A Polícia Civil já instaurou inquérito para investigar o caso. A principal suspeita é que Mateus tenha sido assassinado. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guanambi (a 675 km de Salvador) para ser necropsiado.

