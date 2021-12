Jovem sai para fazer prova de concurso e some na Bahia

Uma garota de 20 anos desapareceu na tarde deste domingo, 7, ao sair de casa para fazer uma prova de concurso da Prefeitura de Mata de São João. A Polícia Civil de Mata de São João investiga o caso, mas ainda não possui detalhes sobre a motivação do desaparecimento da jovem até esta segunda, 8.

De acordo com a família, Beatriz de Jesus da Silva saiu de casa antes das 8h com destino ao Colégio Municipal Monsenhor Barbosa, local onde realizaria a prova. Desde então, a jovem não deu mais notícias.

A mãe da garota, Patrícia de Jesus, falou com a filha pela última vez às 8h32 do domingo, quando Beatriz informou que já estava em frente ao colégio. Preocupada com a demora, por volta das 13h, ela tentou novamente contato com a filha, porém o celular já estava desligado.

Patrícia foi até a escola, mas não conseguiu localizar a jovem. Segundo ela, Beatriz possuía uma boa relação familiar, não tinha namorado e aparentemente não teria motivos para sair sem deixar nenhuma notícia.

A última visualização no Whatsapp da garota foi feita às 8h30 do domingo. Já no Facebook, a postagem mais recente de Beatriz foi no sábado, às 21h10. No mesmo dia, ela havia publicado uma foto ao lado da mãe.

A Consultec, empresa responsável por aplicar a prova, e a Prefeitura de Mata de São João, ainda não confirmaram se a candidata chegou a entrar no local para fazer a prova.

Quem tiver qualquer informação, pode entrar em contato com a Delegacia de Mata de São João por meio do telefone (71) 3635- 1090.

