Jovem que planejou morte de empresário em Feira é presa

Daiane de Oliveira Dias, de 20 anos, que confessou ter participado do crime que resultou na morte do empresário Dorian da Silva Santos, 29, foi presa nesta segunda-feira, 1º, em Feira de Santana,distante 109 km de Salvador. A jovem tinha sido detida em 21 de julho, dois dias depois do crime, mas foi liberada por não ter mandado de prisão contra ela.

De acordo com a polícia, Daiane se apresentou espontaneamente junto com dois advogados. Ela será encaminhada para o presídio de Feira de Santana ainda nesta segunda e vai responder pelo crime de latrocínio.

Dois homens, Davi Rios de Oliveira, o Davi Gordo, 21, e Joanderson Menezes Lima, 24, foram presos no dia 20 de julho, depois de realizarem assaltos com o carro do empresário. Eles continuam presos e acusaram Daiane de ser a mandante do crime.

O delegado João Uzzum, coordenador da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) em Feira de Santana, informou que há ligações no celular de Dorian que mostram que ele e Daiane se falaram horas antes do crime. "Além disso, testemunhas afirmaram terem visto os dois juntos no antigo posto da Polícia Rodoviária Federal de Feira de Santana", disse.

Ainda conforme Uzzum, Quando foi abordado pelos criminosos, Dorian desconfiou de Daiane e, por conta disso, ela ordenou sua morte por medo de ser presa.

Relação

Conforme a polícia, desde os 15 anos de idade, Daiane tinha um relacionamento com Dorian, que era casado. Ainda de acordo com a polícia, a mulher é natural de Salvador, mas morava com os pais em um povoado do município de Serra Preta, mesma cidade onde o empresário residia.

Daiane também namorava com um dos homens envolvidos na morte de Dorian.

O caso

O corpo de Dorian foi encontrado às margens da BR-101, no Povoado de Caetano, no distrito de Humildes, no dia 19 de julho, horas após ele se encontrar com Daiane, em uma residência no bairro Alto do Papagaio. A casa seria de Davi Gordo. Lá, os suspeitos invadiram o imóvel e anunciaram o assalto, o qual tomaram o veículo [Toyota/Hilux SW4]", disse o delegado.

adblock ativo