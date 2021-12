Jovem que fugiu de casa socioeducativa é morto em Feira de Santana

Um jovem de 19 anos foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, 15, em Feira de Santana. O corpo de Welton Carmo Silva estava na localidade de Bolívia, no bairro Limoeiro.

Segundo informações da polícia, ele seria um dos 17 internos que fugiram nesta segunda-feira, 14, da Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Juiz de Melo Matos. O pai de Welton, Eduardo Cerqueira Silva, informou que o jovem morava no bairro do Tomba e esperava audiência no próximo mês para ganhar liberdade, segundo informações do site Acorda Cidade.

Ele acrescentou que o filho estava internado há cerca de um ano por envolvimento com um homicídio. A suspeita é de que Welton, após a fuga, foi vítima de sequestro seguido de morte.

adblock ativo