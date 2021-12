Jovem morto após ser preso por PMs é sepultado

Vítima de um dos mais brutais homicídios cometidos em Salvador nos últimos anos, o jovem Geovane Mascarenhas de Santana, 22, teve os restos mortais sepultados na manhã deste domingo, 24, em sua cidade natal, Serra Preta. O crime é investigado na capital desde que o paí de Geovane, Jurandy Silva de Santana, procurou a polícia após o seu sumiço, no bairro da Calçada, no dia 2.

Geovane Mascarenhas foi sepultado após 22 dias do seu desaparecimento, corrido depois de uma abordagem e prisão feitas por três PMs da Rondesp na Calçada. A ação foi registrada em um vídeo de segurança. Descobriu-se depois que o corpo do rapaz foi esquartejado e queimado. No dia 3, as mãos e a cabeça foram localizadas em Campinas de Pirajá, o tronco e os membros em São Bartolomeu dia 5. O jovem não morreu à bala.

"Cumpri a minha missão, que era trazer para a família o que restou do meu filho e dar um sepultamento digno a ele. Hoje estou aliviado, pois sei o que tentaram fazer, que foi desaparecer com ele", desabafou o comerciante Jurandy Silva. Três ônibus e dezenas de veículos saíram de Salvador para acompanhar o sepultamento. Devido ao estado do corpo, não foi possível haver velório. Cerca de 500 pessoas participaram do adeus final a Geovane.

"É uma dor terrível. Jamais pensei em passar por isto. Que o senhor tome conta dos corações para que acabe com esta violência que está enorme. Hoje sou eu quem choro a perda de meu neto e amanhã quem será?", indaga Wilma Vieira Mascarenhas avó materna, entre lágrimas e amparada por parentes.

A Justiça decretou a prisão, temporária dos policiais militares envolvidos na abordagem. São eles Cláudio Bonfim Borges, Jailson Gomes de Oliveira e Jesimiel da Silva Resende, recolhidos ao Batalhão de Choque da PM, em Lauro de Freitas. Eles também foram afastados das atividades realizadas na rua.

Após 14 dias visitando seguidas vezes o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador, além de ir a hospitais, presídios e delegacias à procura do filho, Jurandy Santana reconheceu seus restos mortais. O rapaz teve retiradas pelos criminosos as tatuagens e seus órgãos genitais foram cortados.

