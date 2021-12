Jovem morta pelo namorado é sepultada no sul da Bahia

Foi sepultado na manhã desta segunda-feira, 18, no cemitério do distrito de Monte Pascoal, em Porto Seguro (a 722 km de Salvador), o corpo de Ana Paula Santos, 15 anos, morta no domingom, 17, em Itabela. O autor do delito foi o namorado da vítima, Gilson Batista da Silva, 29.

Depois de tirar a vida da namorada com um tiro na cabeça, no bairro Bandeirantes, onde ele morava, Gilson atirou, com a mesma garrucha calibre 22, contra a própria cabeça. Ele foi levado para o Hospital Regional Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, onde morreu no domingo à tarde.

Familiares da garota revelaram para a polícia que os dois tinham um relacionamento há cerca de um ano e que ela sofreu um aborto de um filho dele, há cerca de dois meses.

Também disseram que Ana Paula, que morava com a família no distrito de Monte Pascoal, estava em Itabela para falar com Gilson e tinha a intenção de terminar o namoro - mas que ele não aceitava a ideia. O delegado José Hermano, que responde também pelas delegacias de Itagimirim e Itapeba, abriu inquérito para apurar o caso.

