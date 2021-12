Jovem morta em festa pode ter levado tiro durante briga

A jovem Tainá Cordeiro Servo, de 17 anos, que morreu durante o encerramento das comemorações em homenagem a São Pedro, no distrito de Humildes, em Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador), na madrugada do último domingo, 30, pode ter sido assassinada em meio a uma briga entre gangues, segundo a Delegacia de Homicídios do município, que investiga o caso.

Um dos suspeitos de ter cometido o crime, um adolescente de 16 anos, compareceu à delegacia na manhã desta quarta-feira, 3, acompanhado de um advogado e familiares. Em depoimento à delegada Dorean dos Reis Soares, o jovem confessou que usou um revólver calibre 38 e disparou três tiros, mas, segundo ele, nenhum teria atingido Tainá. O alvo seria um outro adolescente, que, conforme o jovem, teria tentado matá-lo no último mês.

A princípio, a suspeita era de que os disparos que atingiram Tainá teriam sido efetuados pelo o ex-namorado da vítima. No entanto, em entrevista ao site Acorda Cidade, a delegada Dorean dos Reis Soares, informou que a jovem estava com o namorado e que ela não tinha nenhum envolvimento amoroso com o atirador, de acordo com o que foi apurado até o momento.

A suspeita é de que os tiros na festa tenham sido disparados durante uma briga entre gangues do bairros da Rocinha e Parque Getúlio Vargas. "Ela estava no local errado e na hora errada. Era uma gangue, um não podia ver o outro em um mesmo local e resolveram acertar as contas em plena festa", disse a delegada ao Acorda Cidade.

O adolescente informou que conhecia Tainá porque moravam no mesmo bairro - Parque Getúlio Vargas. Segundo ele, entre os dois havia apenas uma relação de amizade. De acordo com a polícia, Tainá já havia namorado um primo do adolescente. Depois de ser ouvindo, o menor foi liberado.

Confusão

De acordo com a polícia, a troca de tiros na festa teve início por volta das 2h, pouco antes do começo do show do cantor Pablo, que fecharia a festa. Na confusão, outras seis pessoas foram baleadas. Tainá chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros feridos foram levadas para os hospitais de Feira de Santana.

De acordo com a prefeitura da cidade, cerca de 50 mil pessoas assistiam a apresentação, que teve início na noite deste sábado, 29, dia dedicado a São Pedro.

