Jovem morre em troca de tiros com a PM após roubar carro

Leandro Barbosa Xavier, de 19 anos, conhecido como 'Leandro Big', foi morto por policiais militares em uma troca de tiros após roubar um carro na cidade de Porto Seguro (distante a 723 km de Salvador), no sul da Bahia, nesta sexta-feira, 11.

De acordo com a delegacia da cidade, o jovem foi flagrado pelos policiais quando tentava fugir com uma caminhonete L200, que havia sido roubada na Avenida ACM, no Centro do município.

Em depoimento, o homem que teve o carro levado por Leandro contou que chegava em sua residência quando foi abordado pelo jovem, que estava com um revólver.

Depois de render a vítima e tomar o veículo, Leandro fugiu, mas foi localizado pela PM cerca de meia hora depois, no bairro Fontana. Quem acionou a polícia foi o proprietário do carro roubado.

De acordo com a polícia, quando avistou a viatura, Leandro aumentou a velocidade, iniciando uma perseguição. Depois, o jovem abandonou o carro em uma rua sem saída e fugiu a pé por um terreno baldio.

Durante a fuga, o suspeito teria atirado contra os PMs, que revidaram e conseguiram baleá-lo. Ele ainda chegou a ser socorrido, pelos próprios policiais, mas morreu antes de dar entrada no Hospital Luís Eduardo Magalhães.

Com ele, a polícia informou que encontrou um revólver calibre 38, que teria sido usado para render o dono do carro roubado.

O corpo de Leandro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi reconhecido por familiares.

