Jovem morre em confronto com a polícia em Jequié

Um jovem morreu em confronto com a polícia no conjunto habitacional Cachoeirinha III, município de Jequié, a 366 km de Salvador, nesta sexta-feira, 23. Com ele teriam sido encontrados 21 kg de maconha, duas armas de fabricação caseira e duas balanças.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Adilton Santos Cardoso, mais conhecido como 'Barão', estava de posse de 10 quilos de maconha e uma pistola israelense calibre 9 milímetros.

Ainda segundo a SSP, quatro suspeitos que estavam na casa conseguiram fugir. O material apreendido foi encaminhado para a 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Jequié.

