Jovem morre em confronto com a polícia em Feira de Santana

Um homem identificado como Maxuel Alves Moreira, 19 anos, morreu na noite de segunda-feira, 16, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), após uma troca de tiros com policiais militares.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, a troca de tiros aconteceu no bairro de Mangabeira, no município de Feira de Santana, a 116 km da capital baiana. A polícia recebeu informações de uma troca de tiros na região e, quando chegou ao local, foi recebida com disparos. No revide, Maxuel foi baleado.

A vítima foi socorrida para o HGCA, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

