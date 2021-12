Jovem morre em acidente na BA-152

Um homem identificado como José Aparecido de Souza Ferreira, 21 anos, morreu após se envolver em um acidente na noite deste sábado, 22, na BA-152, trecho do povoado Tabuleiro, em Livramento de Nossa Senhora, no Sudoeste da Bahia.

De acordo com o site Agora Sudoeste, a motocicleta conduzida pela vítima bateu frontalmente com um carro. Com a força do impacto, o motociclista teve uma das pernas decepada. Ele chegou a ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

Não há informações sobre o estado de saúde do(s) ocupante(s) do carro.

