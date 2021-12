Jovem morre em acidente após ser arremessada para fora de veículo

Uma jovem de 18 anos morreu após ser arremessada de um carro durante um acidente no distrito de Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro, sul da Bahia, neste domingo, 4. O namorado de Júlia Geovanna Melgaço dirigia o veículo e uma amiga do casal também estava no automóvel.

Os dois tiveram ferimentos leves e foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arraial D'ajuda, de acordo com a polícia do município. O trio voltava de uma festa em Arraial D'ajuda, quando o condutor do carro perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira.

A vítima estava sem cinto de segurança e foi arremessada do veículo. O corpo de Júlia foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro.

