Jovem morre eletrocutado ao tentar atravessar cerca em fazenda da família

Um adolescente morreu eletrocutado ao tentar atravessar uma cerca energizada em Aracatu, no sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu na Fazenda Lagoa do Sertão, que pertence à família de Adreano Teixeira Correia, 17 anos.

Segundo o Blog do Marcelo, a família de Adreano que mandou energizar a cerca para evitar a fuga do gado. O jovem sabia do risco, mas esqueceu e tentou atravessar a cerca. O rapaz não resistiu a descarga elétrica.

A morte do rapaz nesta segunda, 26, causou comoção entre amigos, conhecidos e familiares.

