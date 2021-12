Jovem morre e outros dois ficam feridos no município de Humildes

Um jovem foi atingido por disparos de arma de fogo por volta das 18h20 desta quarta-feira, 23. Matheus Rocha Cruz, de 21 anos, estava na rua João André Nogueira, no povoado de Rocinha, no distrito de Humildes (102 Km de Salvador) quando foi alvejado na cabeça e nas costas. Os autores do crime ainda não foram identificados.

Durante os disparos, duas pessoas foram atingidas: Emily Ferreira Pinheiro de 16 anos e Anderson Souza da Silva, 24 anos. Em seguida, foram encaminhadas para policlínica de Humildes e posteriormente transferidas para o Hospital Geral Clériston Andrade.

Segundo informações colhidas no local pela Polícia Militar, as vítimas estavam conversando em frente à casa da jovem, quando dois homens em uma motocicleta efetuaram os disparos na direção do trio de amigos. Ainda segundo a polícia, Emily foi atingida de raspão na cabeça e Anderson de raspão no braço esquerdo.

