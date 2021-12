Jovem morre e outro ferido após carro colidir em árvore na BR-101

Um homem foi morto e outro ficou gravemente ferido, neste domingo, 15, após a caminhonete que estavam bater em uma árvore, no Km-479 da BR-101, entre as cidades de Uruçuca e Itajuípe, no sul da Bahia.

Jackson Rodrigues Mendes, de 34 anos, dirigia o veículo ficou e ficou preso às ferragens. Ele morreu no local, segundo o site Teixeira News.

Um jovem, que estava no banco do passageiro, foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna. Não há informações sobre seu estado de saúde.

adblock ativo