Jovem morre e homem fica ferido em acidente de caminhão em Jaguaquara

Uma jovem de 22 anos morreu e um homem ficou ferido nesta quinta-feira, 8, após o caminhão em que estavam capotar na BR-420 na curva de Alberto Tripodi, trecho que liga Jaguaquara (a 336 quilômetros de Salvador) ao distrito de Stela Câmara de Dubois. O veículo transportava sacos de batatas, que ficaram espalhados pela via.

Neyla Lorrany Lisboa era auxiliar de enfermagem. Ela foi arremessada para fora do caminhão e depois foi atingida pelo próprio veículo. A jovem foi socorrida para o Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada no hospital, segundo informações do blog Marcos Frahm.

Ainda segundo o site, o condutor do caminhão, identificado como Gilsinho, é morador de Jequié. Ele sofreu escoriações e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Jaguaquara. As informações iniciais são que, Gilsinho, teria perdido o controle da direção do veículo.

