Jovem morre durante confronto em Feira de Santana

O jovem Jadson Rauan de Jesus Santos, de 19 anos, morreu na noite desta segunda-feira, 12, após um conflito com a polícia na região da avenida João Durval Carneiro, em Feira de Santana.

O rapaz estava em uma moto com outro homem, quando recebeu uma ordem de parada da polícia, segundo informações do site Acorda Cidade. Eles teriam fugido, iniciando uma troca de tiros com os agentes. Os rapazes seriam suspeitos de praticar assaltos na região.

Os dois homens ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Jadson Rauan morreu no hospital e o outro suspeito, que não foi identificado, passou por cirurgia. Não há mais informações sobre seu estado de saúde.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) investiga o caso.

adblock ativo