Jovem morre com golpes de facão após se envolver em briga

Um jovem de 29 anos morreu com golpes de facão depois de se envolver em uma briga, na madrugada deste sábado, 12, na cidade de Itarantim (a 633 km de Salvador). Gilearde Santos Porto, conhecido como “Baleão”, se desentendeu com outro homem, identificado apenas pelo prenome de Marcelo, no bairro Presidente Médici.

De acordo o Portal Itambe Agora, ambos estariam consumindo bebida alcoólica no momento da confusão. Após o ocorrido, testemunhas relataram que a vítima foi socorrida e levada para o hospital local em uma ambulância do município, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar realizou buscas pelo local, mas não localizou o suspeito. O corpo de Gilearde foi enccaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itapetinga e liberado em seguida, após exame de necropsia.

