Jovem morre após ser baleado por engano em festa em Porções

Um jovem de 21 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas durante uma briga em uma festa tipo "Paredão" na cidade de Poções (a 453 quilômetros de Salvador) neste domingo, 17.

De acordo com informações da Polícia Militar, duas pessoas teriam se envolvido em uma briga – na rua Itália, no centro do município – quando uma delas sacou uma arma e começou a atirar a esmo.

Marcos Silva foi atingido com um tiro nas costas, que transfixou o peito. Ele morreu no local. As outras quatro vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Lucas e para uma Unidade de Pronto Atendimento.

Ainda de acordo com a polícia, Marcos não teve participação na briga e teria sido baleado por engano. O caso sera investigado pela Polícia Civil de Vitória da Conquista.

