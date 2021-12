Jovem morre após ser atropelada e jogada embaixo de ônibus

Uma mulher de 23 anos morreu após ser atropelada por um veículo em alta velocidade no centro do município de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, na manhã deste sábado, 7.

Segundo o site Teixeira News, a batida foi tão forte que Pâmela Maysa Cardoso foi arremessada para debaixo de um ônibus que estava parado no local.

A jovem chegou a ser socorrida e levada para o pronto socorro do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), mas não resistiu aos ferimentos. Ela deixou três filhos.

Ainda de acordo com o site, o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas (Depol)

