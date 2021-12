Jovem morre após ser arremessada de carro em acidente na BR-367

Uma jovem de 22 anos morreu em um acidente de carro por volta de 5h deste domingo, 25, na BR-367, na região de Porto Seguro, no sul baiano. Emilly Gomes Araújo estava no carona de um carro que capotou em frente à base da Aeronáutica, no bairro Cambolo.

Segundo informações da polícia repassadas ao site Radar 64, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu no meio0fio. A suspeita é que a vítima não usava o cinto de segurança no momento do acidnete. Ela foi arremessada para fora do carro e morreu na hora.

Policiais foram encaminhados ao local para verificar a situação, mas não encontraram o motorista.

Emily morava em Santa Cruz Cabrália e trabalhava em uma barraca de praia no mesmo município. O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde será periciado.

