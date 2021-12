Jovem morre após ser arremessada contra um poste em Vitória da Conquista

Uma jovem, de 23 anos, morreu ao ser arremessada contra um poste após se envolver em um acidente entre um carro e a moto em que ela estava, nesta quarta-feira, 12, no bairro de Candeias, em Vitória da Conquista.

De acordo com a Polícia Civil, Darlene Alves Teixeira estava com Gabriel Rodrigues dos Santos, de 20 anos. Ainda não se sabe quem pilotava a motocicleta. Gabriel ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), porém o estado de saúde do jovem não foi divulgado. Com informações do site Blog do Anderson.

Dois idosos estavam no carro envolvido no acidente, mas não tiveram ferimentos. Darlene e Gabriel estavam usando capacete. O corpo da jovem foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

