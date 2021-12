Jovem morre após passar mal em ônibus em São Desidério

Uma jovem de 18 anos, morreu na noite de sexta-feira, 4, após passar mal e desmaiar em ônibus que seguia para Brasília.

De acordo com informações do blog do Braga, Marta Myrele Alves da Silva que é natural de Teresina (PI), começou a ter náuseas e sentia fortes dores abdominais quando passava na cidade de São Desidério. O motorista do ônibus seguiu viagem com objetivo de levar Myrele para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães, mas ela veio a óbito antes de da entrada na unidade de saúde.

O marido da jovem informou ao Blog, que recentemente Myrele teve um parto cesário e começou a ter vários problemas de saúde, inclusive plaquetas baixas.

Ainda de acordo com o marido da vítima, diversas vezes ela foi levada ao hospital de Teresina e os médicos não descobriram qual era o problema da jovem.

A família seguia para Brasília para tentar um tratamento para a jovem. No ônibus da linha Real Sul, estavam Myrele, o esposo de 28 anos, os dois filhos (um bebê de dois messes, e uma filha de 3 anos), e a mãe da jovem.

O corpo foi levado para o Morgue da UPA. Até às 1h30 da madrugada deste sábado, 5, o marido da vítima e o motorista do ônibus estavam na Delegacia de Polícia Civil local em busca da liberação do corpo para o necrotério de Barreiras para que ocorra o sepultamento.

A mãe da jovem ficou cuidando dos netos na rodoviária de Luís Eduardo Magalhães, enquanto o genro tentava a liberação do corpo. Os passageiros ficaram também na rodoviária aguardando para seguirem viagem.

O caso será investigado pela Polícia.

