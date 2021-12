Jovem morre após ônibus perder direção na BA-680

Uma mulher morreu na tarde deste domingo, 17, depois que um ônibus em que viajava virar na BA-680, na região conhecida como Coreia, na cidade de Potiraguá (a 606 quilômetros de Salvador).

De acordo com o Blog do Marcelo, Érica Costa, 22 anos, estava no veículo que voltava de Santa Cruz Cabrália, em Porto Seguro, quando perdeu o motorista perdeu o controle e desceu rolando uma ribanceira, de aproximadamente 30 metros de profundidade.

A vítima estava com o namorado, que ficou ferido, e outros estudantes de Vitória da Conquista.

Ainda neste domingo, Érica teria postado uma foto na rede social às 7h38 com a seguinte frase: "MIM ser a índia mais feliz com esses índios. Índia nunca viu índio branco".

O número total de feridos é desconhecido.

