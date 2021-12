Jovem morre após capotamento com carro

Uma mulher morreu após perder o controle da direção e seu carro cair em um barranco na noite de domingo, 19, na altura do km 180, da BR-020, próximo ao município de Luís Eduardo Magalhães (a 996 Km de Salvador).



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Jeane Rodrigues Bispo, 24 anos, perdeu o controle do veículo depois de tentar fazer uma ultrapassagem. Jeane não usava o cinto de segurança e seu corpo foi arremessada para fora do carro.



Outras três pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos leves.



O corpo de Jeane foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras.

