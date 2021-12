Jovem morre após cair de skate em Feira de Santana

Estudante de direito, Lucas Braz Leal, 19 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 7, após ficar internado por cinco dias após sofrer uma queda de skate, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

De acordo com as informações do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Lucas sofreu traumatismo e lesão na cabeça. O corpo dele foi liberado por volta das 11h desta terça. O horário do enterro do jovem não foi informado.

