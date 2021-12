Jovem morre após cair de pé de coco

O jovem Esmael Bispo de Jesus, de 20 anos, morreu neste domingo, 28, após cair de um pé de coco, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na rua Vivendas dos Pássaros, no local conhecido como Tanque do Coronel, no bairro CIA II.

A vítima estava tirando cocos quando uma uma palhas que servia de suporte para se segurar rompeu, ele se desequilibrou e acabou caindo. A árvore estava molhada por conta das chuvas, de acordo com informações do site Simões Filho Online.

Ainda segundo o portal, uma outra versão é de que Esmael morreu sucado pela palha do coqueiro e que o jovem ficou pendurado na árvore.

Os moradores ainda tentaram socorrer a vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos da queda e morreu no local. A polícia investiga o caso.

