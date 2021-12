Jovem morre após bater em árvore no Sul do Estado

Carlos Henrique Alves dos Santos de 23 anos morreu em um acidente de carro na madrugada deste sábado, 1º, no município de Nova Viçosa.

De acorodo com a Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF), a vítima voltava de uma festa na cidade de Teixeira de Freitas (827 km) e teria perdido o controle da direção, batendo em uma árvore na BR-148. A suspeita é de que o jovem tenha dormido no volante.

O carona do carro, identificado como Lucas, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas em estado grave. O corpo já foi removido do local. As informações são do site Sul Bahia News.

