Jovem moradora de Itapetinga morre afogada em praia de Ilhéus

Uma jovem, de prenome Bianca, morreu afogada na manhã de domingo, 22, em uma praia no litoral de Ilhéus, no sul da Bahia. De acordo com informações do blog Tom Ribeiro, a adolescente, de idade não revelada, era moradora de Itapetinga e havia publicado uma foto nas redes sociais minutos antes da tragédia.

Ainda conforme o site, a adolescente chegou a ser socorrida por banhistas, mas já havia ingerido grande quantidade de água e não resistiu. O corpo foi removido do local e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

