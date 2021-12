Jovem mata primo após desentendimento por conta de uma mula

Um jovem de 21 anos foi morto com um golpe de faca no coração na manhã desta quarta-feira, 8, na comunidade do Areião em Livramento de Nossa Senhora (a 607 quilômetros de Salvador). De acordo com informações da Polícia, a vítima, identificada como Danilo Maciel Santos Silva, havia discutido com o primo, Anderson Silva Santos, de 21 anos, por conta de uma mula.

Danilo, conhecido como "Bode" vendia coco verde com o pai e prendia o animal enquanto atendia, porém, o primo sempre soltava o quadrupede, o que gerava constantes desentendimentos.

O jovem foi atingido por uma tijolada na cabeça e enquanto estava caído e desorientado, o agressor desferiu uma facada em seu peito, na frente dos familiares de ambos. Danilo chegou a ser socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Ulysses Celestino da Silva, mas não resistiu ao ferimento.

Ainda segundo informações, Anderson, que é usuário de drogas, foi preso em flagrante com a arma do crime nas mãos. Ambos possuíam passagens pela polícia.

