Jovem leva choque ao puxar pipa presa em poste na Bahia

Um jovem de 13 anos sofreu uma descarga elétrica ao tentar retirar uma pipa que ficou presa em cabos de um poste da rede elétrica. O acidente aconteceu na tarde de terça-feira, 23, em São João do Sul, município de Guaratinga, no extremo sul baiano.

De acordo com o blog Radar64, o menino caiu do poste de 10 metros e foi socorrido pelos pais. Ainda de acordo com a publicação, o garoto sofreu queimaduras na mão e no braço e está em estado grave.

Ele recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal Joana de Moura, no município onde o acidente aconteceu, mas precisou ser transferido para o Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro.

