Jovem grávida agredida em Conquista perde bebê

A jovem grávida de 21 anos que está internada no Hospital Base de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, após ser agredida pelo namorado na segunda-feira, 25, perdeu o bebê, de acordo com a família dela. O suspeito do crime, Américo Vinhas, foi preso em flagrante, mas já está solto após pagar fiança. Dessa forma ele vai responder por crime de lesão corporal em liberdade.

Ainda segundo a família da jovem, após perder o bebê, ela ainda não foi submetida a uma cirurgia para a retirada do feto. O procedimento cirúrgico não foi feito por conta do estado de saúde grave da jovem, que foi internada em coma induzido e faz uso de antibióticos para tratar a infecção causada pelas agressões.

De acordo com a direção do hospital, Jéssica está sedada e a previsão é de que a cirurgia seja feita nesta sexta-feira, 29.

