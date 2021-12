Jovem gasta R$ 6 mil para construir réplica de Ferrari em Paramirim

Geovane Félix Ramos Santos, de 23 anos, que trabalha como auxiliar de cabeleireiro em um salão de beleza no município de Paramirim, sudoeste baiano, ficou famoso depois de dirigir pela região com uma réplica da "Ferrari", construído por ele mesmo.

O jovem teve a ideia de produzir o "brinquedo", como ele mesmo chama, após assistir a um homem na internet que construiu uma réplica do mesmo modelo, porém, funcionando com pedais de bicicleta. Ele contou que foram gastos cerca de R$ 6 mil para colocar a ideia em prática. "Algumas peças eu comprei no desmanche. Aí fui construindo essa Ferrari, que tem peça de carro e moto", explica.

Geovane deixa claro que o veículo não é para o uso comum, mas apenas uma brincadeira. "Ele só vai até 40 km/h porque tem motor de motocicleta. Ele serve para eu fazer uma brincadeira na cidade, dar uma volta e desfilar no final de semana. Dar uma curtida".

O auxiliar de cabeleireiro afirma que não esperava por essa fama repentina. A construção, que teve início em outubro de 2016, na oficina do pai, foi concluída no domingo, 6, e no mesmo dia, o rapaz dirigiu com o veículo pela região, sendo muito assediado pelos moradores locais."Eu esperava o pessoal da minha cidade falando, mas não toda essa repercussão, para sair até em jornal!", comenta.

Ele também afirma que sua esposa não acreditava que ele conseguiria. "Na época quando eu comecei, ela não acreditou muito. Aí eu fui fazendo, e ela aos poucos foi acreditando em mim. Depois de pronto, achou muito bonito, colocando até foto com o carro no Facebook para as colegas ver. Provei pra ela que sou capaz".

A família de Geovane já é conhecida em Paramirim pelas surpreendentes construções. Na década de 80, seu pai construiu um avião, utilizando peças de um antigo fusca.

Geovane diz que a próxima meta é construir uma réplica de Lamborghini. "Mas falta é grana (risos)".

*Sob a supervisão do editor-coordenador interino Juracy dos Anjos

adblock ativo