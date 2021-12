Jovem fica gravemente ferida após ser agredida com paulada na cabeça em Riachão do Jacuípe

Uma jovem identificada como Sileide Silva Souza ficou gravemente ferida na noite de sexta-feira, 18, em Riachão do Jacuípe (distante a 191 km de Salvador), após ser agredida com uma paulada na cabeça. De acordo com informações do site Calila Notícias, ela foi encontrada em um imóvel, desacordada e perdendo muito sangue.

A vítima estaria em um bar, quando um homem se aproximou e tentou contra a vida dela. Sileide foi levada para uma unidade de saúde da região e, quando chegou ao hospital, acordou afirmando que o autor do golpe seria o seu ex-marido.

“O caso dela era considerado grave, pois teve afundamento de crânio e o golpe foi tão violento que um pedaço do pau usado na agressão ficou na cabeça dela”, contou um dos socorristas ao Calila Notícias.

adblock ativo