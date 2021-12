Jovem espancado por 12 homens em Simões Filho é internado em estado grave

Um jovem identificado como Fernando Silva dos Santos, 19 anos, foi espancado por 12 homens na tarde de terça-feira, 3, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele foi agredido com várias facadas no pescoço e no peito, além de diversas pancadas na região da cabeça. A vítima foi tranferida, em estado grave, para o Hospital do Subúrbio, em Salvador, por volta das 22h de terça.

De acordo com informações do site Simões Filho Online, o jovem está consciente, mesmo com o quadro delicado. Ele terá que operar o maxilar, que foi quebrado durante a agressão. A cirurgia está agendada para esta quinta-feira, 5.

Ainda segundo o site, Fernando foi retirado de casa, no bairro Simões Filho I, e espancado por 12 homens com pauladas e facadas. Os suspeitos teriam invadido a casa da mãe da vítima para executá-lo. Fernando fugiu para a casa da irmã, porém foi alcançado pelo grupo, que iniciou a sessão de espancamento na calçada da rua, com pedaços de madeira que continham pregos. A vítima recebeu também diversos golpes de faca no pescoço.

Familiares do jovem presenciaram a cena, mas não puderam intervir na ação. Além disso, um dos integrantes do bando ainda registrou as cenas em um celular. A tentativa de homicídio está sendo investigada pela 22ª Delegacia Territorial, no bairro Ponto Parada. Ainda não há informações sobre os suspeitos.

