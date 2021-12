Jovem escapa e evita falar sobre motivo de sequestro

A estudante de contabilidade Beatriz de Jesus da Silva Lima, de 20 anos, retornou ao convívio familiar na tarde desta terça-feira, 9, após passar dois dias desaparecida.

Ela contou que fugiu do cativeiro, na Estrada da Cascalheira, em Camaçari, onde era mantida refém desde o domingo, dia em que foi sequestrada por três homens em Mata de São João. Beatriz foi encontrada na estrada por um amigo de prenome Rafael.

Motivação

Beatriz declarou que foi torturada, e que não sabe por que foi sequestrada. "Eles não me perguntaram nada, só me cortaram", garante a estudante, mostrando alguns arranhões nos braços, costas, barriga e pernas.

Embora ela negue saber a motivação do crime, em nota, a Polícia Civil afirmou que ela declarou ao titular da delegacia de Mata de São João, Fábio de Melo Nobre, que a todo instante os homens perguntavam sobre o paradeiro de seu ex-namorado, Luciano Joaquim West, e do parceiro dele, conhecido como Júnior.

Ainda segundo a nota, ambos têm envolvimento com tráfico de drogas e roubos de carros. Beatriz disse que o namoro durou dois anos, mas falou que não sabia que Luciano cometia crimes.

"Estava em um casebre de madeira, só tinha um quarto e uma sala. Estava presa no quarto, aí aproveitei que eles saíram e fugi. Andei muito, andei em linha reta e cheguei na Cascalheira", diz a jovem, revelando que temeu ser pega pelos bandidos.

Abordagem

A estudante afirmou que foi abordada quando se dirigia ao Colégio Municipal Monsenhor Barbosa, naquele município, onde faria o concurso da prefeitura. "Fui comprar água, mas não achei e, quando estava voltando, um carro parou do meu lado, pensei que iam perguntar sobre o concurso. Eles me empurram para dentro do carro", diz

Beatriz.

adblock ativo