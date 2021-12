Jovem empresário morre após bater em poste e capotar carro

Um empresário 22 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 25, em Itabuna (a 429 km de Salvador). De acordo com a Polícia, por volta das 6h, na avenida J.S Pinheiro, Audrey Santana Bonfim perdeu o controle da direção em uma rotatória, bateu em um poste, capotou e invadiu a pista na contramão. Na via com sentido contrário, o veículo atingiu, de frente, um carro vermelho.

O casal que estava no carro vermelho foi socorrido e encaminhado para o Hospital Calixto Midlej Filh. A mulher teve fratura no pé esquerdo, além de luxações no tórax e na lombar. Já o homem teve um corte na cabeça, escoriações nos braços e pernas e possível fratura no braço esquerdo, de acordo com informações da Secretaria de Transporte e Trânsito de Itabuna (Settran).

Conforme a Settran, Audrey não estava usando o cinto de segurança e foi lançado para fora do veículo. Ele morreu no local. A família informou que, minutos antes do acidente, ele falou com uma tia ao telefone que estava voltando de uma festa. O corpo do jovem está no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna. O horário e local do velório e do enterro não foram divulgados.

O veículo de Audrey atingiu de frente um carro vermelho (Foto: Reprodução | Site Bahia Destaque)

