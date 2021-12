Jovem é resgatado por agentes da PRF na BR-324

Em ação conjunta, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Via Bahia e equipe dos Bombeiros resgataram um homem na manhã do domingo, 15, no viaduto da Valéria, localizado na BR-324, em Salvador.

De acordo com a PRF, por volta das 10h, agentes realizavam patrulhamento preventivo na rodovia, quando foram avisados por populares que um homem estava no viaduto prestes a se jogar na BR-324. A equipe foi ao local indicado e se deparou com um jovem ameaçando pular do equipamento, inclusive com as pernas para fora da grade de segurança.

Em seguida, foi acionado apoio da concessionária Via Bahia e Bombeiros, que atenderam o chamado rapidamente. A PRF fechou o tráfego no local. Após vários minutos de conversa com o jovem, ele pulou de aproximadamente cinco metros, mas teve a queda amortecida com ajuda da equipe da Via Bahia, que se posicionou no local exato.

O jovem recebeu os primeiros socorros ainda na pista e foi levado ao hospital para avaliação médica. Segundo informações o homem de prenome João morava no estado de São Paulo e chegou recentemente a Salvador.

