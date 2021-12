Jovem é preso suspeito de matar portador de deficiência visual em Eunápolis

Pablo Rocha dos Anjos, de 19 anos, foi preso sob suspeita de matar o portador de deficiência visual Eduardo Desidério Santos, 20, na última terça-feira, 15, em Eunápolis (distante 643 km de Salvador). Ele foi detido por policiais da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).

Segundo o delegado Rafael Dunice, da Delegacia Territorial (DT/Eunápolis), a morte foi motivada por uma dívida por drogas no valor de R$ 2 mil. O crime aconteceu no bairro Juca Rosa. Pablo, que já é investigado por roubos e mortes na cidade, negou a autoria do crime.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. A polícia investiga se há outros envolvidos no crime.

