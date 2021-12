Jovem é preso suspeito de matar ex-companheira em Cruz das Almas

Lucas Guimarães Barbosa, de 23 anos, suspeito de ser o autor da morte da ex-companheira, Fabiana Souza, 21, teve o mandado de prisão preventiva cumprido, nesta sexta-feira, 6, em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano.

O suspeito foi localizado no bairro Lauro Passos. De acordo com a Polícia Civil, Lucas teria matado Fabiana no dia 28 de janeiro deste ano, com 30 facadas. Ele teria invadido a casa mulher, na zona rural do município.

Ainda conforme a Polícia Civil, no inicio da investigação, Lucas chegou a ser ouvido na delegacia, entretanto negou envolvimento no crime. Ele foi acusado após a perícia indicar que as impressões digitais encontradas no local do crime eram dele.

