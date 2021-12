Jovem é preso por tráfico de drogas em Eunápolis

Um jovem de 22 anos foi preso na noite desta quarta-feira, 28, suspeito de tráfico de drogas no bairro Pequi, em Eunápolis, a 648 quilômetros de Salvador.

Cosme Santos Silva estava com outro homem na rua da Encosta. Ele tentou fugir, mas foi capturado pela polícia. O outro suspeito fugiu do local, segundo informações do site Radar 64.

Durante a ação, os agentes encontraram 15 gramas de substância entorpecente, divididos entre maconha, crack e cocaína, que o suspeito tinha tentado abandonar durante a fuga. Cosme estava com R$ 140 quando foi preso.

O suspeito foi encaminhado para Delegacia Territorial da cidade. A identidade do outro suspeito não foi divulgado. A polícia investiga o caso.

adblock ativo