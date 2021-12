Jovem é preso pela 10ª vez na cidade de Mairi

Com nove passagens pela polícia, Igor Oliveira Ribeiro, de 21 anos, conhecido como 'Igor do Coqueiro', foi preso na quinta-feira, 14, na entrada do município de Mairi (distante a 294 km de Salvador). Ele, que saiu do sistema prisional há cerca de um mês,é suspeito de realizar assaltos em uma motocicleta roubada, no município de Várzea da Roça (a 292 km d a capital).

Segundo o delegado Zenom de Almeida, da Delegacia Territorial (DT) de Mairi, o jovem foi flagrado com bolsas feminina e aparelhos celulares durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar.

“Apesar da pouca idade, Igor é considerado de alta periculosidade e já estão sendo investigados outros roubos de sua autoria nas cidades de Capim Grosso e Várzea da Roça”, afirmou o delegado, por meio de nota divulgada pela Polícia Civil (PC).

Autuado por roubo e receptação, Igor confessou os crimes em depoimento para o delegado, que solicitou a prisão preventiva. Ele está custodiado na carceragem da delegacia, à disposição da justiça.

