Jovem é preso e outro apreendido com armas e drogas

Policiais militares do 12º BPM prenderam Gabriel Oliveira Chagas, 19 anos, e apreenderam A. S. S F., 17 anos, na Avenida Florestal, Parque Florestal, em Camaçari, por volta das 2h da madrugada deste domingo, 7.

Segundo a polícia, os jovens participaram do homicídio de Bárbara Marques da Silva, 26 anos, e da tentativa de homicídio de sua filha de um ano, Jessica Alves de Araújo. A Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO) e o Setor de Missões Especiais (SME) iniciaram as buscas após o homicídio, ocorrido por volta das 19h50min de sábado, 6, no Parque Florestal.

A polícia apreendeu revólveres de calibre 38 e 32, 16 munições intactas, além de três dolões de maconha e dois celulares.

Os envolvidos e todo material apreendido foram apresentados na delegacia de polícia local. Os acusados ainda informaram a participação no crime de outro elemento de prenome Péricles, que está sendo procurado.

